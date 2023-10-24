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Кашпо
11580
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Кашпо TREEZ ERGO Graphics Высокая округлая чаша Окись с медной патиной
от
8510
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Беседка Грация XL (полиамид)
1033310
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Куст с апельсинами в кашпо 32см
1780
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Кашпо Treez Ergo Jet Цилиндр Дымчато-серый бетон
от
3480
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CUATRO-PACIFIK коллекция
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Самшит Шар-Гигант уличный 80см
87710
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Плющ Гала 75см
3360
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Орхидея белая напольная в белом кашпо
40250
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SUNDAY Беседка
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SUNDAY Беседка Black Mushroom
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Гинкго Форест 210см в Краснодаре.
38180
₽
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Дизайнерская садовая мебель, искусственные растения и кашпо, представлены эксклюзивно в нашем шоу-руме
Комплект Skadi обеденный
Бонсай мини-сосна
Стрелиция Style зеленая
Кашпо TREEZ ERGO Graphics
Это интересно
15
Ноя
Искусственные растения: как правильно ухаживать и сохранить свежий вид!
10
Ноя
Комплексное озеленение с использованием искусственных растений и дизайнерских кашпо!
06
Ноя
Универсальные искусственные растения, как живые: стрелиция, сансевиерия, замиокулькас и антуриум!
25
Окт
Кашпо Idealist: идеальное сочетание стиля и функциональности!
24
Окт
Искусственные растения: иллюзия живой природы в Зеленом Дворике!
17
Окт
Уличная мебель из тика: элегантность и прочность для вашего сада!
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17
Ноя
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Сен
Maison & Objet Paris cентябрь 2023
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+7 (928) 330-97-70
+7 (861) 222-44-33
d9283309770@yandex.ru
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green_dvorik
г.Краснодар, ул.Красных Партизан, д.167
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Мебель SkyLine
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Живые растения
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